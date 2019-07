Schulwegsicherheit in Düsseldorf : Kann man verstehen

Schulwegsicherheit in Düsseldorf

Meinung Düsseldorf Eltern, die ihre Kinder lieber mit dem Auto zur Schule bringen, als sie alleine durch die Stadt laufen zu lassen – kann ich sehr gut verstehen.

Man liest und hört so viel von Unfällen, es kann an jeder Ecke etwas passieren. Die Zahl der Unfälle mit Kindern auf dem Schulweg hat sogar zugenommen.

Von der viel diskutierten Verkehrswende ist kaum etwas zu spüren. Weil es kaum Parklücken gibt, ist in vielen Stadtteilen jedes freie Stück Straße zugestellt. Noch eine Chance weniger, die Straße zu überqueren und gerade für Kinder ist jedes falsch geparkte Auto ein Sichthindernis. Was also tun?