Schul- und Kitawahl in Düsseldorf : Eltern fordern Alternativen zum Tag der offenen Tür

Düsseldorf Internet, Einzelgespräche und Infoabende mit Auflagen müssen in Zeiten von Corona in vielen Schulen und Kitas die ausführlichen Visiten ersetzen. Darin liegen durchaus auch Chancen.

Eltern angehender Kita- und Schulkinder kreuzen sie in ihren Kalendern gerne rot an: die Tage der Offenen Tür. Sie sollen ihnen ein Gefühl dafür vermitteln, welcher Betreuungs- und Lernort für ihren Nachwuchs der richtige ist. Doch in der gewohnten Form werden die meisten Veranstaltungen in diesem Jahr mit Blick auf die Corona-Pandemie nicht stattfinden.