Bauen in Düsseldorf Schulneubau mit einem Makel

Denn im Zuge des Neubaus, der entstehen soll, fallen rund die Hälfte der ohnehin nicht gerade üppig vorhandenen Parkplätze weg. „Mehr als 20 sind dann nicht mehr drin“, sagte Rabsahl – vorgeschrieben nach dem Stellplatzschlüssel wären sogar nur 14 Parkplätze. Zwar befindet sich direkt vor der Schule eine Bushaltestelle, es werden 99 Fahrradbügel, die Infrastruktur zur Aufladung von E-Bikes und sogar Stellplätze für Kinderroller geschaffen, doch ob das alles ausreicht, wenn etwa der TVU zur Trampolin-Bundesliga einlädt und viele Zuschauer kommen, bezweifelten die Politiker der BV8 stark. Hinzu kommt, dass ja auch am Breidenplatz um die Ecke neu gebaut werden soll, auch hier sehen nicht wenige Unterbacher die Verkehrsinfrastruktur sehr kritisch. Der Stadtteil, in dem sich der Wohnraum beidseitig von Rathelbeck- und Gerresheimer Landstraße angesiedelt hat, gibt an Parkraum halt nicht viel her. Und mit jedem Neubauvorhaben spitzt sich die Situation zu.