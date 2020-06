Corona und die Folgen für die Schule : Schulleiterin sieht Neustart an Grundschulen kritisch

DIcht an dicht werden Grundschüler wieder in der Schule nebeneinander sitzen. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Düsseldorf Monika Maraun fürchtet neue Infektionswellen und hält die Entscheidung für „unverantwortlich“. Der Schuldezernent Burkhard Hintzsche beschreibt die Aufgaben für Schulleitungen als „ambitioniert“.

Auch in Düsseldorf wird der für den 15. Juni angekündigte Start des Regelbetriebs an Grundschulen zum Teil sehr kritisch gesehen. Monika Maraun, Leiterin der katholischen Paulusschule in Düsseldorf und Sprecherin der örtlichen Fachgruppe Grundschule in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, nannte diesen Schritt „unverantwortlich“. Sie habe „große Bauchschmerzen“, da sie bei zum Teil 30 Kindern in einem Klassenraum wieder größere Infektionswellen fürchte. Zudem könne man die angeordnete Trennung von Lerngruppen etwa beim Toilettengang eines Schülers nicht ständig kontrollieren und sicherstellen.