Krieg in Osteuropa : Düsseldorfer Schüler spenden und senden einen Friedensgruß in die Ukraine

Düsseldorf Mit einem Klassenzimmer voller Spenden und einem symbolischen Friedenszeichen zeigen Schüler aus Stadtmitte und Heerdt ihre Anteilnahme.

Der Krieg in der Ukraine löst auch in den Schulgemeinden Anteilnahme und Hilfsbereitschaft aus. „Wir haben in dieser Woche ein ganzes Klassenzimmer voller Spenden gesammelt“, sagt Jennifer Thuraiappah. Die Lehrerin unterrichtet an der Heinrich-Heine-Grundschule in Heerdt und hat die Aktion koordiniert. 350 Jungen und Mädchen besuchen die beiden Teilstandorte der Gemeinschaftsgrundschule. „Unsere Schüler waren hoch motiviert, entsprechend groß war die Resonanz in den Familien“, berichtet die Pädagogin. Und so stapelten sich nach wenigen Tagen Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel und verschiedene Lebensmittel in Dosen in einem der Klassenzimmer. Am Freitag übergaben Thuraiappah und weitere Helfer die Sachspenden an Kin-Top („Kinder in Topform“). Der Verein mit Hauptsitz in Garath versteht sich als Förderzentrum und bietet seit 2003 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Integrationskurse, Beratung und Projekte an. Teilnehmer aus mehr als 30 Nationen nehmen diese Angebote in Anspruch. Einen Schwerpunkt bilden dabei Düsseldorfer mit Wurzeln in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Die Spenden aus Heerdt werden nun sortiert, in Kisten verpackt und von Oberbilk aus mit Lkws in die Krisengebiete gebracht.