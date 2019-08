Schulen in Düsseldorf : Stadt investiert 110 Millionen Euro in 50 Schulbauprojekte

Florian Dirszus und Freia Visser vom Schulverwaltungsamt, Hans-Jürgen Gürke (Hauptschule in Benrath), Susanne Ravier, (GGS Schloss Benrath), Ulrike Freytag, (St. Cäcilia-Schule) und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche (v.l.). Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Ingo Lammert

In der schulfreien Zeit wurden 50 Schulen im Stadtgebiet saniert, modernisiert und ausgebaut. Wir sagen, was wo gemacht wurde - und welche Projekte noch anstehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simona Meier

In vielen Düsseldorfer Schulen wird in diesen Tagen hart gearbeitet. Handwerker nutzen die Ferien für Ausbau und Modernisierung der Gebäude, in denen ab kommenden Mittwoch wieder unterrichtet wird. „Wir nutzen traditionell die Sommerpause, um Bauvorhaben umzusetzen“, sagt Schuldezernent Burkhard Hintzsche. Insgesamt sind es 50 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 110 Millionen Euro, an denen auch im Sommer gearbeitet wird. „Das bedeutet nicht, dass diese Summe in genau sechs Wochen verbaut wird, sondern dass an den Projekten auch in den Ferien gearbeitet wird“, erläutert Hintzsche.

Häufig sind es kleinteiligere Projekte, die in den Sommerferien umgesetzt werden. Häufig reichen sechs Wochen Bauzeit dafür aus. „Außerdem werden lärmintensive Arbeiten in Angriff genommen, die im normalen Schulbetrieb den Unterricht stark beeinträchtigen würden“, sagt Florian Dirszus, stellvertretender Leiter des Schulverwaltungsamtes. Und wie hoch ist das Risiko, dass Kinder und Jugendliche ab kommenden Mittwoch auf einer Baustelle unterrichtet werden? Dirszus ist optimistisch. „Mir liegen keine Meldungen vor, dass es Probleme gibt, den Schulbetrieb nächste Woche aufzunehmen.“ Alle Arbeiten lägen aus Sicht der Fachleute im Zeitplan. Allerdings wird es laut Dirszus schon so sein, „dass die ein oder andere Maßnahme noch nicht ganz fertig ist“. Dann werde sie entweder im laufenden Betrieb fortgeführt oder in die Herbstferien verlegt, beschreibt er das Prozedere.

Info

Neubauten und Erweiterungen Größter Posten aus dem 110-Millionen-Etat sind zwei Neubauprojekte: die Mosaik-Schule und die Gemeinschaftshauptschule in Benrath. Dort wurde das alte Schulgebäude bereits abgerissen. Der Neubau soll im dritten Quartal 2021 bezugsfertig sein. Bis dahin sind die Schüler an der Kappeler Straße untergebracht. Die Baukosten für die Gemeinschaftshauptschule liegen bei rund 25 Millionen Euro, der Schulbau an der Melanchthonstraße wird bis zu 450 Schülern Platz bieten und eine Zweifeld-Sporthalle erhalten. Die Carl-Sonnenschein-Schule wird von zwei auf vier Züge erweitert und erhält eine neue Turnhalle. Die Kosten liegen bei fast 13 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere Schulausbauten und der Abschluss von 13 Um- und Erweiterungsmaßnahmen.

Sanierungen Das Ausmaß der 50 aktuellen Baustellen ist sehr unterschiedlich. Während im Goethe-Gymnasium der Austausch eines Bodenbelags für 24.000 Euro anstand, werden an der KGS ‪Fuldaer Straße die WC-Anlagen saniert. Erneuert werden Sanitäranlagen, Fliesen und Rohrleitungen. Die Kosten liegen bei rund 69.000 Euro. Im Gymnasium Gerresheim setzt die Stadt Brandschutzmaßnahmen in Höhe von rund 240.000 Euro um. An der städtischen Gemeinschaftsgrundschule an der ‪Vennhauser Allee finden diverse Baumaßnahmen statt. So erfolgt unter anderem eine Sanierung der Trinkwasserleitungen. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf rund 337.000 Euro.