Schule in Düsseldorf Warum 40.000 Eltern in Düsseldorf jetzt Post von der Stadt bekommen

Rund 40.000 Düsseldorfer Eltern, deren Kind aktuell eine Grundschule besucht oder in den kommenden Jahren eingeschult wird, bekommen in diesen Tagen entsprechend Post. Sie sollen dann die Frage beantworten, ob sie sich ein offenes Ganztagsangebot wünschen würden oder eher einen gebundenen Ganztag – also Grundschulen, in denen der Besuch der Übermittagsbetreuung Pflicht ist.