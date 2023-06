Hygiene an Düsseldorfer Schulen Schultoiletten - darum wollen Eltern nicht länger auf Verbesserungen warten

Düsseldorf · Das Thema der sauberen Schultoiletten ist in Düsseldorf zu einem Politikum geworden. An der Marien-Grundschule in Wersten muss ein Verein die zusätzliche Reinigung der Klos vorerst stoppen. Was die Eltern nun von Politik und Stadt erwarten.

06.06.2023, 13:53 Uhr

Vor der letzten Sitzung des Schulausschuss demontrierten Lehrer und Familien vor dem Rathaus für besser gereinigte Schultoiletten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Jörg Janssen

Der Elternverein, der an der Marien-Schule in Wersten für eine zusätzliche Reinigung der Schultoiletten sorgt, hat diesen Service gestoppt. „Von Juni an haben wir das auf Eis gelegt – vorerst jedenfalls“, sagt Vereinsvorstand David Urbach. Grund sind die Kosten, die von rund einem Drittel der Grundschuleltern getragen werden. Mindestens 1000 Euro benötigt der Verein im Monat, um die zusätzliche Reinigung zu bezahlen. Doch Mitgliedsbeiträge und Spenden reichen nicht mehr für das Projekt.