Schulen in Düsseldorf Lehrergewerkschaft ruft zu Warnstreik auf

Vor allem Menschen mit Berufsausbildung und einer anschließenden Ausbildung an einer Fachhochschule seien benachteiligt. „Die werden dann innerhalb der Angestellten-Tarife noch einmal niedriger eingestuft“, sagt der Schulleiter. Bislang hat ihm aber noch keiner signalisiert, dass er am Montag ins Streiklokal an die Friedrich-Ebert-Straße gehen wird. Wie das Gros seiner Kollegen rechnet Schrimpf nicht mit größeren Auswirkungen oder mit Unterrichtsausfall. „Wer teilnimmt, wird in aller Regel von anderen Kollegen vertreten.“