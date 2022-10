Schule in Düsseldorf : Sanierung und Neubau für 25 Millionen Euro abgeschlossen

Die Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an der Jan-Wellem-Förderschule sind abgeschlossen. Foto: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der neue Standort der Jan-Wellem-Förderschule in Düsseldorf-Oberbilk wurde am Freitag eröffnet. Fast 25 Millionen Euro wurden in das Projekt investiert.

Etwa 360 Schülerinnen und Schüler können die neuen Räumlichkeiten in Oberbilk nutzen. Dort wurde der neue Standort der Jan-Wellem-Förderschule an der Heerstraße am Freitag eröffnet. Zwei Bestandgebäude wurden saniert, die Außenanlage neu gestaltet und ein Mensa-Bereich sowie eine Dreifachsporthalle neu gebaut.

Die Landeshauptstadt hat rund 24,9 Millionen Euro in das Projekt investiert. Die Bauarbeiten haben im dritten Quartal 2020 begonnen und wurden Mitte diesen Jahres beendet. Die städtische Tochterfirma Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM) hat die Arbeiten durchgeführt.

In den neuen Räumen der Förderschule ist Platz für 18 Klassen- beziehungsweise Gruppenräume, eine Mensa, Bibliothek und Küche, und sechs Mehrzweck- oder Differenzierungsräume. Die Dreifachsporthalle soll sowohl für den Schul- als auch für den Vereinssport genutzt werden. Auf der Tribüne ist Platz für 400 Zuschauer. Die Halle kann außerdem als Aula oder Versammlungsraum genutzt werden.

Auf seine eigene Frage, wer vor einem Jahr gedacht hätte, dass die Jan-Wellem-Förderschule zum Schuljahr 2022/23 in die neuen Räume einzieht, antwortet Schulleiter Jörg Heinold lachend: „Niemand hätte das gewusst.“ Nicht einmal ein Jahr sei es her, dass er erfahren habe, dass die Heerstraße der neue Standort für die Schule wird.

Heinold empfindet es als „Zeichen von Wertschätzung und Respekt, dass wir hier eingezogen sind.“ In der Förderschule werden die Schüler der ersten bis zehnten Klassen unterrichtet. Die Raumgrößen und das Konzept seien sehr passend gewesen, sagt Heinold. Eine Holzwerkstatt und Lehrküche werden noch gebaut.

Der Einzug der Förderschule habe eine andere Herausforderung bedeutet, als bei anderen Schulformen, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. Er unterstützt, dass die Landeshauptstadt das Geld in die Förderschule investiert hat, und die Schule barrierefrei erschlossen wurde.