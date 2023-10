Krieg in Nahost Düsseldorfer Schulen dulden keine Hassparolen

So seien für ihn beispielsweise Nationalflaggen Palästinas oder Israels auf dem Rücken von Schülern oder am Jackenarm in der aktuellen Situation ein „No-Go“. Erst recht dürfe es keine herablassenden, aggressiven oder herausfordernden Bemerkungen geben. „Als Leitungsteam haben wir empfohlen, das Thema Nahost-Konflikt in der Klassenstunde oder im Politik- und Geschichtsunterricht anzusprechen“, sagt Schrimpf. Das findet der Pädagoge wichtig, auch deshalb, „weil Schüler über die Sozialen Medien immer wieder auf einseitige Darstellungen stoßen, die der Propaganda und nicht der Aufklärung dienen“.