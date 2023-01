Schulbau in Düsseldorf So sieht Heerdts erste Gesamtschule aus

Nur wenige Tage nach dem Startschuss für das neue Luisen-Gymnasium an der Völklinger Straße (Kosten: gut 100 Millionen Euro) wurde am Dienstag in Heerdt der Grundstein für das nächste ambitionierte Düsseldorfer Schulbauprojekt gelegt. 68,2 Millionen Euro investiert die Stadt in eine neue Gesamtschule mit Sporthalle an der Aldekerkstraße.