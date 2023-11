Schulstandort am Rheindorfer Weg platzt aus allen Nähten Zu viele Anmeldungen für die Henri-Dunant-Grundschule

Düsseldorf · Seit bekannt wurde, dass die GGS Henri-Dunant nicht an der Münchener Straße neu gebaut wird, verzeichnet die Schule einen enormen Zuwachs an Anmeldungen für das kommende Schuljahr. 94 Eltern wollen ihr Kind auf die GGS am Rheindorfer Weg schicken. Platz finden wahrscheinlich nur 58. Auch an der Marienschule gibt es einen Überhang. Was jetzt den Ausschlag über eine Ablehnung geben kann.

08.11.2023 , 13:16 Uhr

Am Rheindorfer Weg teilen sich zwei grundshulen das Gebäude: die katholische Marienschule und die Gemeinschaftsgrundschule Henri Dunant. Foto: Endermann, Andreas (end)

Von Ralph Kohkemper