Schulen in Düsseldorf Zauber, Comedy und Tanz am Suitbertus-Gymnasium

Chef der Planer ist Lars Haselbach. Der 16-Jährige geht in die elfte Klasse und hat in diesem Jahr erstmals die Organisation übernommen. „Ich dachte, es wäre schade, wenn diese schöne Tradition ausstirbt“, sagt er. Das letzte Orga-Team vor der Pandemie hatte in den zwei Jahren nämlich die Schule beendet und verlassen. So übernahm Haselbach, der auch Schülersprecher ist. Für die Vorbereitung der Show opfert er viel seiner Freizeit. „Training, Job, diese Woche habe ich alles abgesagt“, sagt er. Außerdem sind er und sein Organisationsteam, das insgesamt 16 Schülerinnen und Schülern umfasst, in dieser Woche teilweise vom Unterricht freigestellt.