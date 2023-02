Bildung in Düsseldorf Widerstand gegen Schulpläne in Wersten

An der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Henri Dunant hat man sich damit abgefunden, dass die Stadtspitze den geplanten Neubau der Schule nicht mehr umsetzen will. Das letzte Wort hat jetzt aber die Politik. Schulleitung wie auch Schulpflegschaft haben die jüngste Kehrtwende der Schulverwaltung hingenommen und warten nun darauf, wie es nun weitergeht. Anders sieht es an der Katholischen Mariengrundschule (KGS) aus, die sich mit der GGS auf dem Areal am Rheindorfer Weg Aula, Schulhof und Turnhalle teilt. Dort formiert sich Widerstand.