Entscheidung nach Klasse 4 : Welche Rolle in Düsseldorf Schwerpunkte bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen

Schulleiter Ralf Schreiber vom Goethe-Gymnasium (l.), einer von zwei Schulformsprechern für die Gymnasien in Düsseldorf, und Lehrer Peter Schütte im Gespräch mit Schülern. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Eltern fragen sich: Welche Schulform passt für mein Kind nach der vierten Klasse am besten? Und welche Rolle spielt dabei ein Schulprofil? Ein Überblick.

Für viele Eltern und ihre Grundschulkinder geht es in diesen Tagen wieder los: Info-Materialien sichten, Tage der offenen Tür besuchen und das große Grübeln über die geeignete weiterführende Schule nach der vierten Klasse. Die Auswahl ist groß, den Überblick zu behalten nicht ganz einfach. Viele Fragen und Faktoren spielen eine Rolle: Wofür stehen die verschiedenen Schulen eigentlich? Welche Schwerpunkte spielen bei der Auswahl eine Rolle? Wo sind die beliebtesten Schulen im Stadtgebiet und was zeichnet diese aus?

Welche weiterführenden Schulformen gibt es?

Über die gesamte Stadt verteilt gibt es insgesamt rund 150 Schulen: Darunter sind sieben Hauptschulen, 13 Realschulen, 24 Gymnasien, neun Gesamtschulen und 17 Berufskollegs für ältere Jugendliche und junge Erwachsene. Einige von ihnen sind in privater Trägerschaft, wie beispielsweise die beiden erzbischöflichen Gymnasien, die freien christlichen Schulen oder das Albert-Einstein-Gymnasium der Jüdischen Gemeinde in Rath.



Was sind Schulprofile?

Viele Schulen haben Schulprofile, also besondere Schwerpunkte, die den Neigungen der angehenden Fünftklässler entgegen kommen sollen. Insbesondere bei der Wahl des Wunsch-Gymnasiums spielen sie in Düsseldorf eine große Rolle. Denn Düsseldorf setzt hier nicht auf den Faktor Nähe zum Wohnort, sondern auf eine besondere inhaltliche Ausrichtung. „Es ist deshalb nicht außergewöhnlich, sondern normal, dass die Schüler längere Wege mit Bus oder Bahn zurücklegen, um ein Gymnasium mit besonderem Schwerpunkt zu erreichen“, sagt Ralf Schreiber, Leiter des Goethe-Gymnasiums und einer der beiden Sprecher dieser Schulform in Düsseldorf. Die Bandbreite reicht hier von einem Europa-Schwerpunkt über einen bilingualen Sprachzweig, der Musikförderung, einem Montessorizweig bis hin zur MINT-Förderung (Mathematik und Naturwissenschaften) und einer NRW-Sportschule.

Schüler haben so die Möglichkeit, individuelle Wünsche zu berücksichtigen und während ihrer Schulzeit, eigene Stärken und Interessen stärker in den Blick zu nehmen. „Die schulischen Schwerpunkte helfen bei der Orientierung“, sagt Schreiber. „Wir holen die Kinder mit Themen ab, motivieren sie zur Verfolgung ihrer Interessen und führen sie durch ihre Schullaufbahn“, sagt er. Sebastian Delißen, der in Unterbilk die Flora-Realschule leitet, findet Schwerpunkte wichtig, warnt aber vor möglichen Missverständnissen. „Wir setzen an unserem Standort einen künstlerisch-musischen Akzent und haben eine Marching-Band, trotzdem wählen viele Schüler nach der 10. Klasse technische oder kaufmännische Berufe oder wechseln in die entsprechenden Ausbildungsstränge an einem der Berufskollegs. Der Schwerpunkt bedeutet also keine Vorentscheidung für den späteren Berufsweg.“

Welche Profile gibt es an den Gymnasien?

Eine besondere Rolle spielen die Schwerpunkte bei der Wahl des Gymnasiums. Alle 24 Standorte verfügen über Schwerpunkte oder setzen bei einzelnen Themen besondere Akzente. Hier eine Auswahl:

Das Friedrich-Rückert-Gymnasium in Mörsenbroich ist seit 2017 Europaschule. Hier wird gelernt, europäisch zu denken und zu sprechen. Neben Französisch und Latein können Kinder ab der siebten Klasse Spanisch wählen, zudem gibt es regelmäßige Austausche mit Partnerschulen in verschiedenen europäischen Ländern.

Das Georg-Büchner-Gymnasium legt seinen Schwerpunkt auf den sprachlich-musischen Bereich. Hier gibt es mit einem Chor und einem Orchester sowie einer Bläserklasse ein besonderes musikalisches Angebot. Zudem besteht eine Kooperation mit dem Schauspielhaus, sodass Schüler das Theaterspiel als besondere Form des Lernens kennenlernen.

Auch das Goethe-Gymnasium legt viel Wert auf Sprache und Kunst. Gerade im künstlerischen Bereich bietet die Theaterarbeit die Möglichkeit, aktiv an Produktionen teilzunehmen. Die Schule veranstaltet zudem alle zwei Jahre die „Maskerade“, das Düsseldorfer Schülertheater-Festival.

Im Fokus stehen am Luisen-Gymnasium in der Stadtmitte die Fremdsprachen. Neben Englisch und Französisch können auch Spanisch und Italienisch gewählt werden. Besonderes Angebot der Schule: Schüler können das französische Abitur, das „Baccalauréat“, erwerben. Somit haben sie bei ihrem Abschluss die doppelte Hochschulreife.

Als erste NRW-Sportschule sticht das Lessing-Gymnasium in Oberbilk heraus. Sportlich besonders begabte Kinder haben hier die Möglichkeit, an NRW-Sportklassen teilzunehmen. Voraussetzung hierfür ist das Bestehen eines sportmotorischen Tests. Fünf Unterrichtsstunden pro Woche haben die Schüler dann Sport, zudem gibt es zusätzliche Trainingszeiten in Schulmannschaften und Vereinen.

Auf dem Cecilien-Gymnasium in Niederkassel können Kinder einen bilingualen Ausbildungsgang beschreiten. Das bedeutet, dass mehrere Fächer auf Englisch unterrichtet werden. Als einzige Schule Düsseldorfs wird hier Japanisch als Fremdsprache angeboten. Es gibt eine Partnerschaft mit der Sakaura High School im japanischen Chiba, Partnerstadt von Düsseldorf.

Welche Gymnasien sind besonders beliebt?

Die Top drei unter den Gymnasien waren in diesem Jahr das Humboldt-Gymnasium in Pempelfort (213 Erstanmeldungen), das 2021 vom Landesbildungsministerium zur NRW-Musik-Profilschule ernannt wurde, das Wim-Wenders-Gymnasium in Oberbilk (170 Erstanmeldungen) und das Cecilien-Gymnasium in Niederkassel (167 Erstanmeldungen). Erstanmeldungen bilden die Gesamtzahl aller Anmeldungen im ersten Durchgang ab. Das bedeutet aber nicht, dass alle angemeldeten Schüler an der gewünschten Schule tatsächlich auch einen Platz bekommen. Denn an einigen Standorten gibt es mehr Bewerber als Plätze. Auch die drei genannten Schulen bieten besondere Schulprofile an. Allerdings hängen Anmeldezahlen keineswegs nur am jeweiligen Profil oder Schwerpunkt. Auch viele andere Faktoren spielen bei der Wahl der weiterführenden Schule eine Rolle: Denn für viele Eltern ist – je nach den persönlichen Lebensumständen – eben doch die Entfernung vom Wohnort ein mitentscheidender Faktor. Oder die Präferenz beruht darauf, dass es in der Familie schon jemanden gibt, der auf dieser Schule war.