Erwachsenenbildung seit 1958 Warum das Düsseldorfer Riehl-Kolleg nach mehr als 60 Jahren um die Existenz bangt

Tatsache ist, die Stadt kann eine private Ersatzschule nicht als Alleinträger fortzuführen und ist daran angesichts rückläufiger Schülerzahlen womöglich auch nicht interessiert. Noch müssen letzte Entscheidungen getroffen und auch der Ablauf einer möglichen Abwicklung besprochen werden. In der Diskussion ist unter anderem, dass zumindest die ersten beiden Semester auf vergleichbare Weiterbildungseinrichtungen im weiteren Umland ausweichen müssen. Für die Studierenden (so werden die Schüler am Kolleg genannt) ein echtes Problem. „Wir erhalten bis zu maximal 953 Euro an Bafög im Monat. Davon kann man nicht leben, deswegen gehen fast alle nach dem Unterricht und den Hausaufgaben noch arbeiten“, sagt Matthias Korte, der mal Malergeselle war und nun hofft, mit einem am Riehl-Kolleg erworbenen Abi studieren zu können. Ein möglicher Wechsel im kommenden Jahr beispielsweise nach Essen oder Wuppertal erscheint ihm wie den meisten seiner Mitschüler kaum machbar. Anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück, das zerschieße den Tagesablauf und koste den überlebenswichtigen Job.