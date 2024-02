Schulneubau in Düsseldorf Deshalb muss die neue Düsseldorfer Förderschule schnell kommen

Auf einem rund 1,8 Hektar großen Gelände eines ehemaligen Sportplatzes an der Herdecker Straße in Rath soll die Franz-Marc-Förderschule, die zurzeit am Lobachweg in Gerrresheim ihren Standort hat, ein neues Gebäude erhalten. Dafür haben Lehrer und Eltern viele Jahre gekämpft, denn die städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung platzt aus allen Nähten.