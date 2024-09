Lernen an den Berufskollegs Vom Azubi bis zum berufsorientierten Bachelor

Eine gute Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt steht auch am Berufskolleg an der Bachstraße ganz oben auf der Agenda. Hier befinden sich etwa drei Viertel der Schüler in dualen Ausbildungen. Zu ihnen gehören Kürsat Inalbaz (23), Yonca Demirel (22) und Larissa Koch (21), die Einzelhandelskaufleute werden wollen. Wie viele der 23.000 BK-Schüler kommen die drei nicht aus der Landeshauptstadt. Inalbaz lebt in Recklinghausen und ist Azubi bei Vodafone, Demirel pendelt aus Köln und Koch aus Langenfeld an die Bachstraße. Zwei Tage in der Woche machen die jungen Erwachsenen das, den Rest der Woche arbeiten sie. Wie viele ihrer Klassenkameraden waren die angehenden Kaufleute zunächst auf der Real- oder der Gesamtschule. Inalbaz will nach Abschluss seiner Ausbildung gerne weitermachen, um Handelsfachwirt zu werden.