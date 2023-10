Fertigstellung des Neubaus für 2026 geplant Verzögerungen beim Ausbau der Joseph-Beuys-Gesamtschule

Das sei aber nicht so dramatisch, da für dieses Schuljahr auch ohne diesen Standort in Oberbilk die Düsseldorfer Schullandschaft im Bereich der Sekundarstufe I in einem außerordentlichen Maße erweitert werde: „Insgesamt zwölf Züge und damit Platz für rund 360 zusätzliche Schüler und Schülerinnen werden allein durch die drei Schulgründungen (vierzügiges Gymnasium Bernburger Straße, vierzügige Gesamtschule Aldekerkstraße und dreizügige Realschule Borbecker Straße) sowie die Erhöhung der Zügigkeit des Comenius-Gymnasiums von vier auf fünf Züge geschaffen.