Verkehr in Düsseldorf Verwaltung soll „Elterntaxis“ ausbremsen

Düsseldorf · Sie fahren bis vor das Schultor und sorgen so für Ärger: sogenannte „Elterntaxis“. Schulleiterinnen aus dem Linksrheinischen in Düsseldorf berichten von gefährlichen Situationen. Die CDU will das Thema aufgreifen und einen Prüfantrag stellen.

05.03.2024 , 11:28 Uhr

Elterntaxis an der Niederkasseler Grundschule: Dass Eltern mit ihren Autos bis vor das Schultor fahren, wird vielerorts zum Problem. Foto: Anne Orthen (ort)

Von Christine Wolff