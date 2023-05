Bildung in Düsseldorf Stadt verteilt mehr als 5300 Tablets an Schulen

Die Stadt wird einen Teil der an Düsseldorfer Schulen bislang vorhandenen Tablets umverteilen. Grund sind Überkapazitäten. Diese konnten an einigen Standorten entstehen, weil bereits vorhandene Bestände durch Geräte aus verschiedenen Förderprogrammen ergänzt wurden. „Einzelne Schulen haben nun mehr Geräte als Kinder, andere dagegen nicht“, sagt Thomas Schwindowski vom Amt für Bildung und Schule. Überkapazitäten an einzelnen Standorten machten aber keinen Sinn und seien auch förderrechtlich nicht darstellbar.