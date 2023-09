Suitbertus-Gymnasium in Düsseldorf Eine Sternwallfahrt nach Köln zum Jubiläum

Düsseldorf · Das Suitbertus-Gymnasium in Düsseldorf-Kaiserswerth feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Bei einem Ausflug nach Köln ehren die Schüler nicht nur die Vergangenheit, sondern treten auch in einen kritischen Austausch über das Erzbistum.

21.09.2023, 08:43 Uhr

Beim Schulfest zum 100-jährigen Jubiläum kamen viele Ehemalige, darunter auch Absolventinnen des ersten Abiturjahrgangs. Foto: Erzbischöfliches Suitbertus Gymnasium / Urbaschek

Wussten Sie, dass der Kölner Dom teilweise aus dem Vulkangestein des Drachenfelses gebaut wurde? Oder dass Meister Gerhard, der erste Dombaumeister der Kathedrale, für die Konstruktion mit einem 13-Knoten-Seil und einem Senkblei arbeitete? Schüler des Erzbischöflichen Suitbertus-Gymnasiums haben diese Fakten kürzlich gelernt. Nicht ohne Grund: Am Donnerstag begibt sich die Schule auf Sternwallfahrt in die Domstadt.