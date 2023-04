Schule in Düsseldorf Sollen Eltern für saubere Schultoiletten selbst zahlen?

Düsseldorf · An einer Schule in Düsseldorf-Pempelfort hat sich bereits eine Initiative gegründet, die das Geld für eine zusätzliche Reinigung der dortigen Toiletten selbst auftreiben will. Die schwarz-grüne Rathaus-Kooperation sieht das kritisch. Wie der Stand der Dinge ist.

17.04.2023, 08:38 Uhr

Ein Blick in eine Schultoilette (Symbolbild) Foto: dpa/Jörg Carstensen

Die Debatte um die Sauberkeit der Düsseldorfer Schultoiletten gewinnt an Fahrt. „Wir halten eine Lösung, bei der eine zweite Reinigung pro Tag zum neuen Standard wird, für falsch“, sagt Stefan Wiedon, CDU-Ratsherr und Vorsitzender des Schulausschusses.