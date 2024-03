Maßnahmen in Düsseldorf Jetzt kommen erste Sperrungen vor Schulen gegen Elterntaxis

Exklusiv | Düsseldorf · Mit Schulstraßen soll nun auch in Düsseldorf ein neuer Weg getestet werden, um für mehr Sicherheit zu sorgen und so genannte Elterntaxis auszusperren. Warum dieser neue Ansatz aber gar nicht so einfach umzusetzen sein wird.

13.03.2024 , 07:59 Uhr

In Essen werden bereits Schulstraßen umgesetzt. Provisorische Sperren könnten in Düsseldorf auch durch festinstallierte Poller ersetzt werden. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Von Alexander Esch und Jörg Janssen