Düsseldorfer Traditionsgymnasium hat Krise hinter sich Was für und was gegen einen Ausbau des Görres-Gymnasiums spricht

Das traditionsreiche Görres-Gymnasium an der Kostenpflichtiger Inhalt Königsallee hat seine Krisenjahre hinter sich gelassen. 116 Jungen und Mädchen wurden im Februar an der Schule angemeldet, deren humanistische Tradition in das 16. Jahrhundert zurückreicht. „Wir haben fast einer ganzen Schulklasse eine Absage erteilen müssen, weil wir nur dreizügig an den Start gehen konnten. Und das war für unser Team schon sehr schmerzlich“, sagt Schulleiter Axel Kuhn.