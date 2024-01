Bildung in Düsseldorf So anders lernt man in der Japanischen Schule

Düsseldorf · Die Ergebnisse der Pisa-Studie haben aufhorchen lassen. Während die deutschen Schüler immer schlechter abschneiden, landen viele asiatische Länder weit oben im Ranking. Warum das so ist – eine Spurensuche an der Japanischen Schule in Düsseldorf.

04.01.2024 , 08:38 Uhr

Lehrer Yuya Fukasawa erklärt den Neuntklässlern das Lernziel des Tages. Foto: Bretz, Andreas (abr)/Bretz

Von Jörg Janssen