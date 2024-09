Diskussion in Düsseldorf Sind Schulsport-Noten überflüssig? Ein Pro und Kontra

Und eine verpasste Chance, die die Freude an Bewegung dauerhaft nimmt, statt sie zu fördern. Fit bleiben durch Spaß am Sport – so sollte das Motto lauten. Mit einem „ausreichend“ oder „mangelhaft“ und den lebenslang nachhallenden Lachern der Mitschüler, die in der Pubertät gerne mal auf der Schwäche der anderen herumreiten, stehen dagegen die Chancen gut, in den Jahren an der Schule eben keinen Grundstein für ein gesünderes Leben zu legen.