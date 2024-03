Düsseldorfer Schulen gegen Rassimus Schüler setzen Zeichen gegen Rassismus

„Ich finde es toll, an etwas Wichtigem mitzuwirken und es mit anderen zu teilen.”, antworten zwei Schülerinnen auf die Frage, was sie dazu bewegt, am Aktionstag des Netzwerkes „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage” teilzunehmen. Die beiden gehen auf die Hulda-Pankok-Gesamtschule in Bilk, die sich vergangene Woche an den internationalen Wochen gegen Rassismus beteiligt hat.