Mit Hilfe der Bürgerstiftung Düsseldorfer Schüler setzen Zeichen gegen Rassismus

Auch andere Schüler der Dieter-Forte-Gesamtschule haben so etwas schon erlebt – zumindest laut einer Befragung, die die fünf Schülerinnen mit der Schülervertretung zum Thema Rassismus durchgeführt hatten. Von 1300 Befragten haben 560 einen Fragebogen beantwortet, ob sie schon einmal etwas in diese Richtung erlebt hätten. „Auf dem Schulhof redet man auch schon mal darüber“, sagt Alicia. Doch außerhalb davon würden Menschen eher stumm bleiben, wenn sie Alltagsrassismus in bestimmten Situationen beobachten würden.