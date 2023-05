Schülerkonzert in Düsseldorf 16.000 Stimmen bei der Sing-Pause in der Tonhalle

Der Musikverein organisiert seit 17 Jahren die Sing-Pause. In der Corona-Phase wurden die Abschlusskonzerte nicht in geschlossenen Räumen, sondern u.a. vor dem Benrather Schloss, auf der Freitreppe in der Altstadt oder im Paul-Janes-Stadion, aber eben nicht in der Tonhalle durchgeführt.

So waren auch alle 230 Schüler und Schülerinnen der St. Elisabeth-Grundschule in der Tonhalle. „Wir sind mit unseren neun Klassen komplett dabei“, erläutert Lehrerin Nicole Rauh. „Das ist ein hoher logistischer Aufwand, alle mit Bus und Bahn aus Reisholz zur Tonhalle zu befördern. Aber dadurch schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, denn die Kinder kommen nicht nur in den Genuss, zusammen mit anderen Schulen zu singen, sondern lernen auch etwas über den öffentlichen Personen Nahverkehr.“