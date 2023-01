Nach Ärger mit betroffenen Familien Düsseldorf rechtfertigt Schulschließungen im Dezember

Düsseldorf · Nach einer Glatteiswarnung hatte der Krisenstab in Düsseldorf kurzfristig entschieden, dass sämtliche Schulen am nächsten Morgen geschlossen bleiben. Danach hagelte es Kritik. Was die Politik dazu sagt.

11.01.2023, 08:12 Uhr

Auch in der Dieter-Forte-Gesamtschule (hier ein früheres Bild) blieben Klassenräume und Flure am 19. Dezember leer. Foto: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Jörg Janssen