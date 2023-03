Schülerförderung in Düsseldorf Mentoren-Programm will für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen

Aktuell nehmen 39 Schülerinnen und Schüler daran teil. Sie werden in der Regel ab Klasse 4 durch die Ehrenamtler unterstützt. Die Mentoren sind meist Eltern, die bereits Kinder haben an den beiden am Projekt beteiligten Partnerschulen – dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Benrath und dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in Oberbilk. Diese sind bereit, ihre Teilnehmer mindestens einmal in der Woche für rund eine Stunde zu unterstützen.