Kinder in Düsseldorf Kita-Offensive im Stadtbezirk 8 nimmt Fahrt auf

Kita Vennhauser Allee Für das dritte Projekt im Bunde gab es am Donnerstagabend in der BV ebenso grünes Licht: Die Bauvoranfrage für die Errichtung einer neuen Kita an der Vennhauser Allee 160 wurde einstimmig beschlossen. Dort soll laut der Pläne das Bestandsgebäude abgerissen und durch einen Neubau, der Platz für drei Gruppen mit 63 Kindern bieten soll, ersetzt werden. Die Erschließung erfolgt dabei über die Vennhauser Allee, die Schule nebenan bleibt. Um das zu realisieren, müssen allerdings zwei Befreiungen erteilt werden: Zum einen muss der Bebauungsplan, der eine reine schulische Nutzung vorsieht, geändert werden. Zudem sollen drei Parkplätze entstehen, was unter der eigentlich vorgesehenen Mindestanzahl liegt. Da aber bereits an der Schule einige Stellplätze vorhanden sind, schätzt die Verwaltung diese Befreiungen als „öffentlich vertretbar“ ein. Kritik an der geringeren Zahl an Parkplätzen kam aus der CDU-Fraktion, die schließlich aber – wie alle anderen Bezirksvertreter – zustimmte, sodass der Beschluss einstimmig gefasst wurde.