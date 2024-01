Bildung in Düsseldorf In Rath entsteht ein neues Schulzentrum mit Kita

Am 24. Januar wird der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung über eine Bauvoranfrage für einen neuen Schulstandort in Rath und eine Kita entscheiden. Die Pläne wurden bereits der Bezirksvertretung 6 (BV) vorgestellt. Auf dem ehemaligen rund 1,8 Hektar großen Sportplatz an der Herdecker Straße zwischen Rath und Unterrath soll die Franz-Marc-Förderschule mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“, die bislang am Lobachweg in Gerresheim untergebracht ist, einen Neubau erhalten. Zudem sollen eine Dependance der Jan-Wellem-Förderschule mit Schwerpunkt auf emotionaler und sozialer Entwicklung und eine inklusive Kita einziehen.