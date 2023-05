Einschulung in Düsseldorf Noch keine sechs und schon i-Dötzchen?

Nach den Sommerferien beginnt für hunderte Erstklässler der „Ernst des Lebens“. Die inzwischen nicht mehr so häufig genutzte Redewendung macht deutlich, was das für ein großer Sprung ist – vom Kindergarten in die Schule. Viele Eltern fragen sich, ob ihr Nachwuchs schon reif dafür ist. Für das zu Ende gehende Schuljahr wurden in Düsseldorf 117 Kinder zurückgestellt. Sie kommen also – obwohl sie eigentlich schon müssten – erst ein Jahr später, meist mit knapp sieben Jahren, in die Schule. Keine leichte Entscheidung, wie Rektorinnen, eine Kindergartenleiterin und Eltern im Gespräch mit dieser Redaktion berichten.