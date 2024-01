Schulen in Düsseldorf Infos zu beruflichen Lebenswegen

„Viele der Betriebe, Institutionen und Schulen sind gefühlt schon immer beim Markt der Möglichkeiten dabei. Das zeigt doch, dass es sich lohnt, zu uns zu kommen“, so Schulte-Kramm. Mit dieser Hoffnung kamen auch Michael Bünte und Lars Bruusgaard vom Wayss & Freytag Ingenieurbau AG. Sie wollten etwas gegen den Fachkräftemangel in ihrem Unternehmen tun. „Wir bieten in Düsseldorf und im Umkreis in jedem Jahr acht bis zehn Ausbildungsplätze im gewerblichen und zusätzlich fünf im kaufmännischen Bereich an. Ich bekomme aber nur drei Bewerbungen“, berichtete Bünte. „Deshalb sind wir hier und versuchen, junge Menschen für die Baubranche zu gewinnen.“ Sie führten so einige Gespräche, ob daraus ein Praktikum entsteht oder gar ein Ausbildungsvertrag unterschrieben wird, wird die Zukunft zeigen.