50 Millionen Euro werden investiert Gymnasium in Düsseldorf-Gerresheim wird erweitert

Düsseldorf · Baubeginn am Gymnasium in Düsseldorf-Gerresheim: In das neue Gebäude am Poth werden fast 50 Millionen Euro investiert. Bis 2026 soll alles fertig sein. Auch Maßnahmen des Klimaschutzes werden durchgeführt.

21.05.2024 , 08:55 Uhr

Auf dem Gelände des Gymnasiums ist nun der Grundstein für das neue Gebäude gelegt worden. Foto: Stadt Düsseldorf/Michael Gstettenbauer

Von Marc Ingel