Austattungsoffensive der Stadt Düsseldorf an Schulen Gesamtschule Stettiner Straße ist digitaler Vorreiter

Was an der Garather Schule bereits alltäglich ist, soll nach und nach an anderen Düsseldorfer Standorten umgesetzt werden. So sollen etwa alle pädagogisch genutzten Räume in der Landeshauptstadt mit moderner Visualisierungstechnik ausgestattet werden. Bis Ende dieses Jahres ist in einem ersten Schritt die Montage in rund 2000 Räumen geplant. Die Schulen können dabei zwischen einer Ausstattung mit Beamern, interaktiven Beamern oder interaktiven Displays wählen. Da schnelles und sicheres Internet unabdingbar ist, sollen auch noch in diesem Jahr 60 Schulstandorte an das Glasfaser-Metronetz der Stadt angebunden werden. Und an der Stettiner Straße und weiteren 123 Standorten soll der Glasfaserausbau durch externe Anbieter bis Ende 2024 erfolgen.