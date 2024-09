Elterntaxis in Düsseldorf Wo die Luft nach Benzin riecht

In der Luft liegt der Geruch von nasser Erde, doch da ist noch mehr. Der Gestank nach Benzin hat sich darunter gemischt. Es ist Mittwochmorgen in Düsseldorf-Mörsenbroich, kurz vor acht Uhr: Der Regen nieselt leicht vom grauen Himmel herab, Dutzende Menschen – eher jung als alt – strömen in Richtung der Grundschulen in dem Viertel. Wohin das Auge blickt sind bunte Regenjacken und Tornister, sich aufgeregt unterhaltende Grundschulkinder, mürrisch hinter ihnen hertrottende Eltern. Im Hintergrund sind viele Autos zu hören: brummende Motoren, vorbeiziehende Fahrzeuge, krachende Autotüren.