Lore-Lorentz-Schule in Eller 26 Millionen Euro für Schulneubau

„Sie sehen einen sehr, sehr stolzen Schulleiter vor sich!“ Mit diesen Worten präsentiert Schulleiter Heinrich Kuypers den Neubau der Lore-Lorentz-Schule in Eller. Am Donnerstag weihten Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche den Erweiterungsbau offiziell ein. Seit Juli 2022 fanden an dem Berufskolleg und beruflichen Gymnasium an der Schlossallee die Bauarbeiten für die Erweiterung statt. Seit dem Ende der Sommerferien wird der Neubau nun genutzt.