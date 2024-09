Serie Schule in Düsseldorf Ein Platz für jedes Düsseldorfer Kind – das bringt den Ganztag an Grenzen

Die Ganztagsbetreuung an den 90 Düsseldorfer Grundschulen ist im Umbruch. Ab 2026 greift ein Rechtsanspruch, der – so die Prognosen – die Nachfrage weiter steigern wird. Doch nicht überall reichen die Räume, zudem fehlt Fachpersonal. „Viele berufstätige Eltern, die in der Kita gut versorgt waren, machen sich Sorgen, ob an der Grundschule ihrer Wahl die Nachmittagsbetreuung weiter gesichert ist“, sagt Antonia Janßen vom Vorstand der Düsseldorfer Kitaeltern-Sprecher.