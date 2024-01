Schulsanierungen in Düsseldorf Drei Schulstandorte sollen saniert werden

An dem Doppelstandort Rather Kreuzweg 21 ist neben der Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Tagesschule auch die Katholische Grundschule Rather Kreuzweg in mehreren Gebäudekomplexen auf der südlichen Grundstückshälfte untergebracht. „Die bauliche Substanz dieser Gebäude ist insgesamt handlungsbedürftig. Eine Containeranlage musste bereits in 2023 für den weiteren Betrieb gesperrt werden“, teilt die Verwaltung mit. Ein „dauerhafter Betrieb im Status Quo“ könne langfristig nicht erfolgen, wurde allerdings bei der „Potentialanalyse zum Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz“ festgestellt. So prüfen die Städte gerade den Raumbedarf an den Schulen, denn der gesetzliche Anspruch soll bundesweit ab 2026 sukzessive umgesetzt werden, beginnend mit den Erstklässlern. Damit alle Grundschulkinder, die das möchten, dann einen Ganztagesplatz bekommen können, benötigen die Schulen mehr Räume.