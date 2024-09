Mit und ohne Gebühren Was die Privatschulen in Düsseldorf den Familien bieten

Serie | Düsseldorf · Von AbiBac bis Waldorfpädagogik: Die Alternativen zu den städtischen Schulen in Düsseldorf sind facettenreich. Manche kosten viel Geld, andere sind so beliebt, dass sie Interessierte ablehnen müssen. Was Familien wissen sollten.

12.09.2024 , 12:44 Uhr

An der International School of Düsseldorf zeigt Lehrer Simon Waterworth im Learning Garden Sam (7) und Jiwon (8), wie man eine einfache Maschine bauen kann. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Jörg Janssen