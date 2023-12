Bildung in der Landeshauptstadt 1,5 Milliarden Euro — baut Düsseldorf zu teure Schulen?

Rund 1,5 Milliarden Euro sind eine Summe, die die Vorstellungskraft vieler Bürger sprengen dürfte. Und doch sind es genau diese 1500 mal eine Million Euro, die Düsseldorf in rund zehn Jahren in das investiert, was in zahlreichen Reden immer wieder gefordert wird: moderne und gut ausgestattete Schulen für eine Generation, die den Anschluss nicht verlieren will.