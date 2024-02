Nach schlechten Anmeldezahlen Wie die Realschule Friedrichstadt mehr Schüler anziehen will

Gerade einmal 20 Kinder haben sich im vergangenen Schuljahr an der Realschule Friedrichstadt angemeldet, so wenige wie an keiner anderen Realschule. Zum Vergleich: Der Spitzenreiter, die Georg-Schulhoff-Realschule, verzeichnete 162 Anmeldungen. Diese Zahlen wollen Christoph Lehmann und Theodoros Kioutsioukis, die im August die Schulleitung an der Realschule Friedrichstadt übernommen haben, ändern. Sie sehen in ihrer Schule in einem denkmalgeschützten Gebäude und mit einer zentralen Lage einen „Rohdiamanten“, der sowohl bei der Stadt als auch bei Schülern und Eltern in Vergessenheit geraten sei und nun „entstaubt“ werde.