2,7 Millionen Euro bewilligt Bund fördert IT-Support an Düsseldorfer Schulen

„Wir unterstützen ganz konkret die Personalausgaben für IT-Administrierende und Sachausgaben für IT-Administration durch externe Dienstleister“, erläutert Regierungspräsident Thomas Schürmann. „Der Auf- und Ausbau der digitalen Infrastruktur in den einzelnen Schulen unseres Regierungsbezirks und natürlich landesweit ist entscheidend, um den Kindern und Jugendlichen zeitgemäße Lernbedingungen zu bieten. Diese Förderung baut konsequent auf die vorherige finanzielle Unterstützung der Stadt Düsseldorf durch den Bund und das Land NRW auf. Fast 22 Millionen Euro fließen seit 2021 aus dem Programm ‚DigitalPakt Schule‘ in die Landeshauptstadt, um hier die digitale Ausstattung zum Betrieb in der Schule zu fördern. Diese festinstallierten Beamer und andere IT ist nun besser zu organisieren und zu warten.“