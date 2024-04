Gegen rechte Hetze Düsseldorfer Bürgerstiftung finanziert Schulprojekte gegen Rassismus

Die Bürgerstiftung Düsseldorf unterstützt ein Projekt zur Förderung des Demokratieverständnisses an Schulen in Düsseldorf mit 25.000 Euro. An zwei Tagen sollen sich die Schüler der Klassenstufen 9 und 10 an 15 weiterführenden Schulen in Workshops mit den Themen Rassismus (1. Tag) und Demokratie (2. Tag) auseinandersetzen. „Wir freuen uns, wenn das Thema nachhaltig in den Schulen bearbeitet wird“, sagt Sabine Tüllmann, die Vorsitzende der Bürgerstiftung, „die Workshops sollen nicht nur einmal stattfinden.“