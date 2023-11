Düsseldorfer Schule wieder im Distanzunterricht Schaden an Trafo-Anlage legt Dürer-Kolleg lahm

Seit zwei Wochen ist das in Benrath beheimatete Albrecht-Dürer-Berufskolleg im Distanzunterricht und wird es auch noch bis einschließlich Mittwoch, 8. November, bleiben. Weil das Homeschooling während der Corona-Lockdowne auch in der Schule so gut eingeübt wurden, läuft der Unterricht zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schüler reibungslos.