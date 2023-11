Stadt investiert rund 17,2 Millionen Euro Richtfest für Annette-Sporthalle

Bis zum Start des neuen Schuljahres im Sommer muss sich die Annette-Gemeinde allerdings noch gedulden. Am Dienstag wurde Richtfest, oder besser gesagt: das Deckenfest gefeiert. Und so mancher Besucher, der bereits beim ersten Spatenstich am ersten Tag der Sommerferien vor Ort war, konnte nur staunen, was die Stadttochter IPM in so kurzer Zeit hochgezogen hat.